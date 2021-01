Pontremoli e Zeri, modifiche e interruzioni della circolazione sulle Sp 36 e 37

LUNIGIANA – La circolazione veicolare lungo le Sp 36 di Arzelato e 37 Pontremoli-Zeri viene modificata fino al 30 aprile 2021 nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Devono essere eseguiti lavori di taglio di piante di alto fusto che risultano instabili o inclinate e che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Per questo motivo il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara con un’ordinanza ha previsto l’entrata in vigore di un senso unico alternato, con la possibilità di effettuare nel contempo, in corrispondenza del cantiere, brevi interruzioni della circolazione veicolare, con intervalli massimi di 15-20 minuti, permettendo in ogni caso il transito di eventuali mezzi di soccorso.