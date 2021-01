Vespa Club Carrara, sede aperta per il tesseramento 2021

CARRARA – Continua la campagna di tesseramento del Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi. Nonostante le norme vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19 non permettano la consueta sottoscrizione presso le varie attività affiliate al club, la direzione ha deciso di aprire la sede sociale di Via Fiorino 1, località Turigliano, dalle 19 alle 20 per chiunque fosse interessato ad affiliarsi.

I vespisti, sottoscrivendo la tessera 2021, avranno diritto ai gadgets ufficiali, alle agevolazioni per la propria vespa e alla possibilità di partecipare a tutti gli eventi sia locali che del World Vespa Club; eventi che saranno in programma e di cui il V.C. Carrara si farà promotore in attesa dell’evolversi della situazione sanitaria attuale.

Per ulteriori informazioni il Club invita a visitare la Pagina Facebook “Vespa Club Carrara” oppure a visitare il sito www.vespaclubcarrara.it.