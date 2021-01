Sp 33, dalla Provincia 500mila euro per la frana nel comune di Filattiera

LUNIGIANA – Sono quasi 500 mila (per la precisione 498.824) gli euro che la Provincia di Massa-Carrara mette a disposizione per l’intervento di ripristino della frana sulla strada provinciale 33 nel Comune di Filattiera. Per questi lavori la Provincia ha ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti un finanziamento di 475 mila euro sulla annualità 2021 del programma quinquennale 2019-2023 per gli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

In questi giorni il Settore Tecnico dell’ente di Palazzo Ducale ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo per un importo dei lavori pari a 430 mila euro, ai quali vanno aggiunti gli oneri di legge e gli importi delle spese tecniche per le progettazioni e le rilevazioni geologiche. Nello stesso tempo è stata avviata la procedura negoziale per l’affidamento dei lavori che prevede, sulla base delle norme attualmente in vigore, la consultazione di almeno 10 operatori economici.