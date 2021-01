Sospensione idrica a Ronchi e Poveromo venerdì 22 per lavori all’acquedotto

MASSA – Venerdì 22 gennaio verranno effettuati i lavori all’acquedotto del comune di Massa da parte di Gaia, con la conseguente sospensione del servizio idrico per le zone interessate dai lavori. Oltre ad Antona, anche in alcune strade di Ronchi e Poveremo, dalle ore 8.30 alle 12.30, non verrà erogato acqua potabile. Gli utenti interessati sono 69 per Via dei Fortini e Via delle Foglie.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.