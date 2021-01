Interruzione idrica ad Antona il 21 gennaio per lavori all’acquedotto

MASSA – Venerdì 22 gennaio verrà interrotta l’erogazione di acqua potabile nel frazione di Antona, a Massa, per dei lavori sulla rete dell’acquedotto comunale.

L’interruzione che avverrà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 interesserà 375 utenti nelle strade di: Via Comodolino, Via dei Colli, Via dei Castagni, Via delle Scuole, Via Santissima Annunziata, Via Luca della Robbia. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.