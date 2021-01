«In arrivo nuove telecamere per la videosorveglianza della città». L’annuncio di Persiani

MASSA – «Per una città più sicura continua l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza dopo quanto fatto nei mesi scorsi». Lo ha annunciato sui social il sindaco di Massa, Francesco Persiani. «In particolare – spiega il primo cittadino – saranno interessate due zone sensibili della città. Il nostro progetto prevede quattro nuove telecamere nel sottopassaggio tra l’Aurelia e via Chiesa per un monitoraggio a distanza ed evitare episodi di vandalismo di cui spesso l’area è stata oggetto. Inoltre saranno posizionate nuove apparecchiature in piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa, luogo frequentato e da monitorare».