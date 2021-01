Montignoso, 2 milioni per la messa in sicurezza di via Guadagni. Lorenzetti: «Importante tassello per la cura del territorio»

MONTIGNOSO – Ammonta a due milioni di euro il primo lotto di interventi che interesserà la messa in sicurezza e la risistemazione di via Guadagni, tratto di collegamento tra la località di Piazza e il Castello Aghinolfi, a Montignoso.

«Continua l’impegno dell’amministrazione negli interventi contro il dissesto idrogeologico sul territorio comunale – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti ieri mattina accanto al Capo di Gabinetto Andrea Gianfranceschi, al Responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Stefano Taccola, a Giulia Tassi e al geologo Carlo Turba – un progetto importante che prevede un investimento di circa 2.100.000 euro per la prima fase dei lavori, propedeutica all’avvio successivo del progetto per il secondo lotto dove è stimato un intervento per l’ammontare di un ulteriore milione di euro. Gli interventi si concentreranno sul consolidamento dei versanti e la mitigazione del rischio idrogeologico».

Proprio nei giorni scorsi le ultime verifiche e i sopralluoghi sul posto da parte dell’Assessore Andrea Gabrielli insieme ai tecnici del Comune, «dopo gli interventi in località Santa Croce (900mila euro), in località il Poggio (oltre 400mila euro) e le opere di via Tombara (700mila euro) – ha concluso il sindaco – con oggi arriva un ulteriore importante tassello a dimostrazione che la cura e la manutenzione del territorio sono stati da sempre al centro dell’azione amministrativa».