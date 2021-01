Ultimi giorni di open days negli istituti apuani: termine iscrizioni il 25 gennaio

MASSA-CARRARA – Continuano gli open days degli gli istituti apuani nel mese di gennaio, ma solo in modalità virtuale. Le iscrizioni all’anno scolastico 2021-2022, chiuderanno il 25 gennaio prossimo quindi questi sono gli ultimi giorni per “sbirciare” le offerte formative dei vari istituti.

L’Istituto Alberghiero ” G. Minuto” aprirà le sue porte ai futuri studenti il prossimo 22 gennaio 2021 dalle ore 10 alle ore 15, previa registrazione sul sito www.alberghieromarinadimassa.it.

Sabato 16 gennaio, alle 17.30, sarà la volta del liceo artistico Felice Palma di Massa che organizzerà il secondo open day in diretta streaming e dove verranno presentate, oltre all’offerta formativa, anche testimonianze delle molteplici attività realizzate per il miglioramento del territorio. Alla diretta parteciperanno anche alcuni ragazzi iscritti nei vari indirizzi artistici. Per partecipare è sufficiente collegarsi attraverso il link: https://zoom.us/j/4021175364?pwd=MmpNRkM5cVVBTm8yMS8zY2tqVWZSdz09

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Scrivendo alla mail: alessandrovero1973@gmail.com o chiamando il numero della scuola 058541685 è possibile prenotare una visita ai laboratori della scuola e fare conoscenza dei docenti delle materie artistiche. Per info si consiglia di visitare il sito www.poloartisticogentileschi.edu.it

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Malaspina” attendono tutti gli alunni, le alunne e i genitori interessati venerdì 15 gennaio alle ore 17.30 per l’ultimo appuntamento di scuola aperta online. I docenti della scuola secondaria di I grado “Moroello Malaspina”, delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Giosuè Carducci” e delle scuole dell’infanzia “Camponelli” e “La Salle” presenteranno la propria offerta formativa, i progetti (certificazioni linguistiche, teatro, sci, certificazioni linguistiche) e gli ambienti e risponderanno alle domande di genitori, alunni e alunne. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://malaspina.edu.it; la segreteria risponde al numero 0585 42079.

L’Istituto comprensivo Carrara e paesi a monte presenterà l’offerta formativa delle sue scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a partire dalla grande novità del prossimo anno scolastico: l’indirizzo musicale della scuola media Carducci. Focalizzato sull’insegnamento della chitarra, la classe prima a indirizzo musicale della Carducci sarà attiva dall’anno scolastico 2021/2022, affiancandosi alla già ricca proposta curricolare dell’istituto situato nel centro di Carrara. Tra le conferme dell’offerta formativa: “SportivaMente”, il laboratorio teatrale, il laboratorio musicale di tastiera e di chitarra classica in collaborazione con il liceo musicale Palma e il “Media-Lab” in cui gli alunni animeranno Radio Carducci progettando una trasmissione radiofonica, dai suoi contenuti alla messa in onda.

Completano l’offerta della scuola media Carducci le classi a inglese potenziato, la sezione a tempo prolungato, progetti specifici volti a sviluppare l’autonomia dei ragazzi – come il Consiglio degli studenti, la Biblioteca diffusa e gli armadietti ad uso esclusivo per gli alunni che ne facciano richiesta -, le iniziative sul e col territorio al fine di creare una vera e propria comunità educante aperta al tessuto sociale cittadino, i laboratori linguistici, informatici, artistici e scientifici, una sala mensa, una sala lettura e, non ultime, le nostre aule disciplinari, tutte attrezzate con Lim e maxischermo e connesse via wifi con fibra ad alta velocità.

Le iscrizioni per la secondaria di primo grado sono aperte sulla piattaforma del Miur fino al 25 gennaio 2021.

Stesso termine anche per le iscrizioni alle tre scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Carrara e paesi a monte – l’Infanzia Garibaldi e l’Infanzia Marconi, situate in centro città, e la scuola dell’infanzia di Bedizzano, tutte e tre con orari flessibili, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 – e alle nostre quattro scuole primarie: la Marconi (nel centro di Carrara, dal lunedì al venerdì, con tempo pieno dalle 8 alle 16), la Saffi (in piazza d’Armi, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 13, prolungato fino alle 16 il martedì), la primaria Mazzini di Bedizzano (dal lunedì al venerdì, 8:00/13.00, con tempo prolungato fino alle 16 il mercoledì) e la primaria Lombardini di Gragnana (dal lunedì al venerdì, 8:00/13.00, con tempo prolungato fino alle 16 il martedì). Nella primaria Saffi come alla Lombardini e alla Mazzini viene applicato il modello didattico “A scuola senza zaino”. Sarà possibile visitare le scuole dell’infanzia su appuntamento prenotando telefonicamente.