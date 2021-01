Toscana in zona gialla anche la prossima settimana (weekend compresi): ecco cosa si può fare

TOSCANA – «Ho appena sentito il ministro Speranza. Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla, anche nel fine settimana. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura». Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani (riportiamo l’intervento video qui sopra).

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

«La Toscana resta zona gialla per un’altra settimana – spiega l’assessore regionale Leonardo Marras –, e saremo gialli anche nel weekend, ma serve la massima cautela perché l’indicatore Rt è in crescita e i numeri del contagio sono ancora preoccupanti».

Questa la sintesi delle nuove prescrizioni in vigore da domani, 16 gennaio, al 5 marzo: