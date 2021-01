Montignoso, in partenza il ciclo di incontri sul turismo accessibile “Young Travel”

MONTIGNOSO – A Montignoso arriva “Young Travel”, ovvero il turismo accessibile realizzato dai giovani per i giovani. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Toscana grazie al bando “Giovani al centro” e rientrante nel progetto regionale per l’autonomia dei giovani all’interno di Giovanisì – è curata dell’Associazione Afaph con la collaborazione del Comune di Montignoso.

Obiettivo? Avviare un percorso sul turismo rivolto ai giovani (15-40 anni), con una particolare attenzione «ai bisogni speciali – precisa Daniele Carmassi, Presidente Afaph – partendo dalla partecipazione e dalla formazione dei giovani stessi. La possibilità di progettare, organizzare e realizzare esperienze turistiche è un diritto fondamentale della persona, un’occasione fondamentale di crescita e di socializzazione, purtroppo non sempre “accessibile” e messa in crisi nel periodo emergenziale che stiamo vivendo. Young Travel recupera e promuove la dimensione del viaggio, partendo dai nuovi bisogni emersi in particolare durante il lockdown; la riscoperta del proprio territorio (turismo di prossimità, lento e sociale, responsabile) e la messa a disposizione di nuovi contesti intendono promuovere il protagonismo giovanile».

Questa la filosofia degli incontri formativi organizzati all’interno del progetto, quattro appuntamenti a cui seguiranno dei laboratori e che potranno essere seguiti gratuitamente tramite la piattaforma Zoom, per partecipare basta iscriversi utilizzando il link https://www.afaph.net/youngtravel.