Interruzione della circolazione sulla Sp 49 del Cemento (Via Marchetti) a Massa

MASSA – La circolazione veicolare lungo la Sp 49 del Cemento (Via Marchetti) nel Comune di Massa Massa-Avenza viene interrotta in prossimità dell’incrocio con la Sp 43 della Zona industriale dalle ore 06 alle ore 20 del 17 gennaio 2021. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di sostituzione dei binari ferroviari.

Successivamente, fino alle ore 18 del 19 gennaio 2021, e comunque fino alla fine dei lavori, sullo stesso tratto entra in vigore un senso unico alternato.