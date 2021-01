Assunzioni alla “Regina Elena”, prorogate le scadenze dei tre bandi

CARRARA – A seguito della pubblicazione dell’atto interpretativo del bando di concorso per l’assunzione di sette operatori socio-sanitari (Oss) è stato prorogato al 7 febbraio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Resta invariata, invece, la scadenza del 3 febbraio 2021 prevista per gli altri due bandi, quello rivolto al reclutamento di tre infermieri (con inquadramento nel livello 3S del Ccnl “per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo aderenti all’Uneba”) e quello per l’assunzione di due dipendenti con qualifica di “impiegato amministrativo contabile” di 3° livello (ccnl “per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio- sanitario ed educativo aderenti all’uneba”).

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice (secondo lo schema allegato all’avviso), firmate dal candidato e fatte pervenire all’Azienda Speciale “Regina Elena” con sede in Via Don Minzoni n. 2, 54033 Carrara (Ms). Le domande possono essere spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’Azienda, oppure consegnate a mano presso gli uffici dell’Azienda aperti lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. E’ possibile anche spedirle tramite Pec da casella di posta elettronica certificata intestata personalmente al candidato, all’indirizzo casadiriposocarrara@postace.it (non è consentito inviare la propria domanda di partecipazione da un indirizzo mail “ordinario”, ossia non di posta elettronica

certificata; laddove ciò dovesse avvenire, la domanda si considererà come non presentata). L’Azienda precisa, infine, che, dove necessario, utilizzerà la graduatoria per far fronte a eventuali assunzioni a tempo indeterminato e determinato che si renderanno necessarie nel periodo di vigenza triennale della stessa.

I bandi sono pubblicati all’albo pretorio del Comune, consultabile all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it oppure all’indirizzo www.casadiriposocarrara.it