Sosta a pagamento, a Massa quest’anno l’abbonamento costa meno

MASSA – Il rinnovo dell’abbonamento annuale per parcheggiare in nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu in centro città a Massa costerà quest’anno il 10% in meno. Lo ha deciso la giunta comunale approvando un’apposita delibera in via di pubblicazione all’Albo pretorio comunale.

La decisione tiene conto dei periodi di gratuità dei parcheggi concessi durante il 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria ed è una forma di ristoro verso tutti gli abbonati. «Lo sconto del 10% – fa sapere Palazzo civico – sarà infatti applicato su tutte le tariffe per le varie tipologie di sosta in città».

«Inoltre – spiega l’assessore alla mobilità e traffico Marco Guidi – la validità degli abbonamenti in corso è prorogata al 28 febbraio prossimo. Invariato rispetto al 2020 il costo dell’abbonamento per i nuovi sottoscrittori mentre sono confermate tutte le agevolazioni previste per i residenti e i lavoratori abituali nelle aree coperte dal piano delle sosta».