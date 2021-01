AULLA – Tagliato questa mattina, giovedì, il nastro del nuovo punto vendita Lidl di Aulla (Massa-Carrara), in viale Lunigiana. Il supermercato, che sorge su un’area precedentemente occupata da un fabbricato dismesso, è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.200 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 111 kW.

Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili. Il parcheggio, inoltre, è munito di colonnina di ricarica per le auto elettriche completamente gratuito. L’attività occupa 25 dipendenti. Sostituisce lo storico Lidl situato nelle immediate vicinanze. «La vecchia struttura – spiega l’azienda – inaugurata nel 2001, non era più rispondente alla nuova immagine aziendale. Infatti, con questo nuovo store Lidl vuole offrire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto più funzionale e totalmente rivisitata grazie ad un nuovo edificio più ampio (la superficie di vendita è quasi raddoppiata) moderno e luminoso. Dal punto di vista occupazionale, sono stati assunti 4 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere al team già in forza al punto vendita dove, tra gli altri, sono presenti 2 colleghi che hanno vissuto il grande percorso evolutivo compiuto dall’Azienda alla quale sono legati da oltre 20 anni».

Foto 2 di 2



Il nuovo punto vendita, che sorge su un’area precedentemente occupata da un fabbricato dismesso, «è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, in linea con la politica di sviluppo green di Lidl Italia. L’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.200 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 111 kW. Inoltre, l’impianto di luci a led del punto vendita consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili».

L’inaugurazione del punto vendita, a cui ha partecipato anche il sindaco Roberto Valettini, si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre a un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:00 alle 21:00.