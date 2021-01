Ctt Nord risponde a Pennoni: «Criteri di urgenza per ditte già iscritte all’albo dei fornitori»

MASSA-CARRARA – «In riferimento a quanto diffuso in questi giorni, dai media locali, in merito alle dichiarazioni di Marco Pennoni, titolare dell’Autonoleggio Pennoni (leggi qui), che lamenta il fatto che la sua ditta non è stata presa in considerazione per il potenziamento di alcune linee di trasporto a servizio dei plessi scolastici della provincia di Massa Carrara, Ctt Nord tiene a sottolineare che per i primi servizi l’azienda ha attinto con i criteri di urgenza a ditte già iscritte all’albo fornitori aziendale, dove Pennoni non risulta presente.». Questa è la risposta di Ctt Nord alle polemiche nate dopo le dichiarazioni di Pennoni.

«Ctt Nord precisa, – conclude il comunicato – inoltre, che la nuova gara, la cui pubblicazione è prevista a breve, non sarà una procedura ad invito, ma chiunque in possesso dei requisiti richiesti potrà chiedere la partecipazione e che la medesima verrà pubblicizzata mediante le pubblicazioni previste dal Codice Appalti.»