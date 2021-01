Una canzone sul Coronavirus e per «dar voce alla speranza»: l’iniziativa di un medico-musicista apuano

MASSA – Un medico anestesista rianimatore e…musicista. Si chiama Stefano Antonelli e lavora all’Ospedale del Cuore di Massa (Opa). E oltre a vivere il covid “sul campo”, ha deciso di scriverci sopra della musica. “Io rinascerò” è il titolo della sua canzone per la quale ha trovato la collaborazione della cantante Sara Grimaldi, back vocal di Zucchero.

“L’obiettivo è anche quello di dare voce alla speranza in questi momenti confusi – confessa il medico – che ahimè sembrano (speriamo di no) ritornare con nuove ondate di epidemia. Spero di non peccare di presunzione, ma la musica mi ha dato lavoro da giovane e solo grazie a lei sono un medico, due passioni che hanno sempre confluito positivamente nella mia vita”.