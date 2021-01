Studio Zero, l’era del “social management”

MASSA-CARRARA – Li hanno soprannominati “Lavori SOCIALmente utili”. Anche a Massa-Carrara sta prendendo sempre più campo l’utilizzo delle piattaforme social a fini aziendali. Un esempio è l’agenzia di grafica e comunicazione “Studio Zero” con sede a Carrara che da inizio 2021, oltre alle varie attività già in archivio, ha deciso di aprire la porta al web vero e proprio ed in particolare ai social, in primis Facebook ed Instagram.

L’obiettivo? Curare l’immagine 2.0 delle varie aziende e ditte e permettere loro di essere sempre presenti ed interattive in prima persona . Un Social Media Manager deve possedere un’approfondita conoscenza dei social network e delle piattaforme online, inclusi gli strumenti ad essi integrati per il monitoraggio e l’interpretazione dei dati. Deve essere in grado di svolgere uno studio dei target e la pianificazione di una programmazione periodica di contenuti da pubblicare. Inoltre, il Social Media Manager deve padroneggiare le nozioni di base del marketing, nonché avere buone abilità di scrittura e di linguaggio e una conoscenza approfondita della lingua inglese.

Il social media manager è quella figura all’interno di un’azienda incaricata di gestire sia il capitolo marketing sia la pubblicità ovviamente sui canali social, sempre più centrali; di fatto è un’attività che include numerose applicazioni e competenze: si va dalla pianificazione alla strategia e definizione degli obiettivi alla gestione della reputazione online e alla cosiddetta “brand awareness”», dettaglia la Studio Zero. «Sono mezzi molto utili e richiesti da quasi tutte le aziende ormai. E anche la nostra zona non è da meno, con parecchie attività che si sono addentrate nel settore, comprese quelle magari più piccole», fa sapere l’azienda apuana che annuncia già la prime richieste incassate in questi primi giorni del 2021.

La “Studio Zero – Grafica e comunicazione” ha una sua pagina Facebook e Instagram (@studiozerob832).