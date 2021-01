Tornano i “Vip Sales” di Brugnato: fino al 28 gennaio sconti del -30% sul prezzo outlet

BRUGNATO – Il nuovo anno di Brugnato 5 Terre Outlet Village inizia all’insegna dello shopping e della convenienza grazie ai Vip Sales, la speciale promozione che fino al 28 gennaio permette a tutti i possessori di Vip Card di effettuare i propri acquisti all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa, con sconti del – 30% sul prezzo outlet, su un’ampia selezione di capi delle collezioni autunno – inverno.

Una splendida occasione per rinnovare il guardaroba invernale in tempo reale, con i prodotti dei marchi preferiti a prezzi decisamente molto vantaggiosi. L’iniziativa, rivolta ai possessori delle Vip Card, invita anche alla sottoscrizione della tessera: è possibile farlo in pochi brevi passaggi, presso l’Infopoint dell’Outlet Village. La card è totalmente gratuita e offre numerosi benefici durante tutto l’arco dell’anno.

Brugnato 5Terre Outlet Village, seguendo quanto attualmente stabilito dalle normative legate all’emergenza sanitaria, è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 ad esclusione di sabato, domenica, dei giorni festivi e prefestivi. All’interno del Centro vengono inoltre confermate e rafforzate le misure finalizzate a garantire la massima sicurezza e la salvaguardia della salute di tutti, visitatori e lavoratori. È infatti prevista una continua sanificazione della struttura, cui si affiancano percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, l’obbligo di indossare le mascherine sia all’interno che all’esterno dei negozi (presso l’Infopoint è sempre possibile ritirarle gratuitamente). Numerosi sono i dispenser di gel igienizzante posizionati all’interno di tutto l’Outlet Village, ed è sempre garantito il distanziamento interpersonale all’interno e all’esterno dei negozi, grazie anche al contingentamento degli ingressi ai punti vendita. Questo riguarda anche i punti ristoro, che seguiranno l’orario di chiusura delle 18, stabilito dalla legge. Poche semplici regole il cui rispetto contribuisce a rendere Brugnato 5Terre Outlet Village un luogo sicuro, dove poter trascorre in modo piacevole e sereno il proprio tempo libero e fare shopping in tutta sicurezza.