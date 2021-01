Tamponi rapidi ai cittadini in drive through, partite le operazioni a Pontremoli

PONTREMOLI – E’ partita oggi a Pontremoli la somministrazione gratuita, dietro prenotazione, di tamponi rapidi. Il modello proposto è quello del drive through. “Così il Comune – si legge nella pagina Facebook istituzionale dell’ente – desidera dare il proprio apporto alla importante e decisiva battaglia contro il virus. Il drive through permette velocità e correttezza, comodità per la squadra all’opera e risposta per il cittadino che desidera avere un aggiornamento sulla sua situazione allo stato attuale”.

Le operazioni sono iniziate questa mattina alle 8:30 nel punto allestito di fronte al punto informazioni turistiche di Piazza della Repubblica.