Scuola, partono gli open days “virtuali” allo Zaccagna

CARRARA – Il polo di istruzione tecnica “Domenico Zaccagna” di Carrara comunica che nei giorni lunedì 11 gennaio, sabato 16 gennaio e sabato 23 gennaio ci sarà la possibilità per gli studenti delle classi terze degli istituti secondari di I grado e per le loro famiglie, di visitare on line entrambi plessi dell’istituto e di incontrare on line docenti e studenti allo scopo di conoscere l’offerta formativa proposta.

Gli incontri si svolgeranno per la sede Zaccagna dalle 16 alle 18 e per la sede Galilei dalle 15 alle 18. Per poter partecipare sarà necessario prenotarsi attraverso un modulo da compilare presente nel sito web dell’Istituto https://www.zaccagnagalilei.edu.it/ .

Si riportano di seguito gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto:

Setteore economico (sede D. Zaccagna):

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketingarticolazione: Amministrazione, Finanza e Marketing

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketingarticolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing

Indirizzo Turismo

Settore tecnologico (sede D. Zaccagna):

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorioarticolazione: Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorioarticolazione: Geotecnico**

Settore tecnologico (sede G. Galilei):

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologiearticolazione: Chimica e Materiali

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologiearticolazione: Biotecnologie Ambientali**

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnicaarticolazione: Elettronica e Robotica

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnicaarticolazione: Automazione e Robotica

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioniarticolazione: Telecomunicazioni

** articolazioni attivabili nel triennio previo numero minimo di iscritti

Si ricorda che l’Istituto è in grado di soddisfare, coi suoi diplomati nel campo tecnico ed economico, le necessità del mondo del lavoro garantendo nel contempo, ai giovani, dopo soli 5 anni di studi, un diploma immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, aspetto sicuramente rilevante nell’attuale situazione economica del Paese. Per ogni necessità, contattare direttamente la segreteria della scuola o la dirigente scolastica Marta Castagna. sede Domenico Zaccagna 0585/70354 sede Galileo Galilei 0585/52388 https://www.zaccagnagalilei.edu.it/ I.I.S. “Domenico Zaccagna”- Polo di Istruzione Tecnica