Sabatina Antonelli è il nuovo vicario della Prefettura di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – È il viceprefetto Sabatina Antonelli il nuovo vicario della Prefettura di Massa-Carrara. Il Prefetto di Massa-Carrara, Claudio Ventrice, ha attribuito l’incarico delle funzioni vicariali al viceprefetto Sabatina Antonelli, che da pochi giorni ha avviato la sua collaborazione a servizio di questa provincia.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, la dottoressa Antonelli ha maturato una importante esperienza professionale in varie materie e contesti lavorativi. Ha iniziato la sua carriera presso la Prefettura di Lucca, prestando poi servizio presso la Prefettura di Sondrio per circa 3 anni con molteplici incarichi, nonché a Roma, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere.

È stata impegnata in diverse emergenze tra le quali quelle riferite ai gravi eventi sismici che colpirono rispettivamente nel 2009 e nel 2016 le province de L’Aquila e di Rieti, oltre all’emergenza per la gestione dei profughi Nord Africa in provincia di Sondrio.

Le sono stati attribuiti incarichi commissariali presso il Comune di Porcari, Bagni di Lucca, Caspoggio e di sub commissario a Bormio, nonché come Commissario ad acta presso il Comune di Camaiore e di Funzionario Delegato per l’esecuzione delle operazioni di verifica disposte dal TAR Toscana a seguito di ricorso elettorale per l’annullamento dell’atto di proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio.

Ha svolto, tra gli altri contestuali incarichi, le funzioni di Capo di Gabinetto a Sondrio, a Lucca, di Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Livorno, di Presidente presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno.

È stata iscritta all’Albo Docenti presso la ex Ssai (Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno) collaborando anche per un progetto e-learning antimafia con l’omologa Scuola parigina (Chemi). Prima di fare ingresso nella carriera prefettizia la dr.ssa Antonelli ha svolto anche le funzioni di Segretario comunale, quale vincitrice di concorso, maturando anche una breve esperienza in ambito forense e didattico.

La Dirigente ha espletato un lungo percorso di formazione in vari ambiti, è componente del Comitato scientifico della Collana “Pubbliche funzioni e responsabilità” delle Edizioni Plus – Pisa University Press ed è coautrice di alcune pubblicazioni.