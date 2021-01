«Rifacimento piazze a Massa, l’amministrazione si confronti prima con la città»

MASSA – “Il tema è: quando una delega a governare diventa una cambiale in bianco. Che chi vince le elezioni debba governare è una ovvietà. Che chi vince le elezioni può fare un po’ come crede, invece, è un errore. La città, patrimonio indisponibile, è di tutti i cittadini e in presenza di una mutazione si deve consultare la città stessa”. La riflessione della federazione “Verdi” di Massa-Carrara nasce dalla progettazione di rifacimento di diverse piazze del comune di Massa: Piazza Garibaldi, Piazza Palma, Piazza di San Carlo e Piazza della Stazione.

“In primo luogo – sottolineano dalla federazione – il problema di Piazza della Stazione, Piazza Minuto. La toponomastica non è una cosa secondaria se Giuseppe Minuto, partigiano e martire del nazi-fascismo, ha un cippo, in bella mostra, in tale Piazza. Nel 2005 un fortunale distrusse una parte della vegetazione arborea e, per garantire la giusta rilevanza al monumento furono installate nuove varietà cercando riprodurre l’effetto “oasi” anche con varietà inusuali (come le yucche lemon). L’omaggio al partigiano viaggia di pari passo con il mantenimento della superficie foliare che, al di là delle commemorazioni, deve aumentare e non diminuire. Siamo certi che il progettista abbia cercato di realizzare una Piazza esteticamente gradevole ma serviva, a nostro avviso, un confronto con le istituzioni presenti e cointeressate, come ad esempio l’Anpi e una attenzione all’aumento della superficie boscata, unica garanzia di azione mitigatrice del clima della stessa Piazza. La ricerca, da parte di un amministratore (ma anche di un progettista) dell’effetto “l’ho fatto io” è una pessima consigliera, punta ad affermare una inutile autocelebrazione attraverso canoni estetici che non sono la risposta razionale al mantenimento dell’equilibrio tra aree cementate e aree a verde pubblico”.

“La stessa riflessione – continuano i Verdi di Massa-Carrara – deve porsi anche per la Pizza Palma, che oltre a porre una questione sulla viabilità e sulla mutazione degli accessi in direzione, e dalla stessa, via dei Colli anche sulla presenza di alberature adatte ad essere collocate in quell’area della città e, come appare, la soluzione dell’eliminarle il più possibile cozza con la crescente cultura del verde in città ormai celebrata in tutte le realtà urbane.

Piazza Garibaldi è un altro punto dolente con una piantumazione recente di palme resistenti al punteruolo rosso. Ci auguriamo che anche in quel caso si proceda a garantire la presenza di una abbondante piantumazione di varietà vegetali, arboree, e non si proceda al solito “meno verde c’è, meno se ne manutiene”.

“Un passaggio con la città in una conferenza pubblica – concludono dalla federazione – non sarebbe altro che la dimostrazione di attenzione all’opinione della città stessa su questi argomenti”.