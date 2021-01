Open days all’istituto Don Milani: ecco il programma

MASSA – L’istituto comprensivo Don Milani di Massa rende noto il programma per gli open day 2020-2021. Per la scuola secondaria di primo grado di via Pisa n.18 (Marina di Massa) la dirigente scolastica e i docenti presenteranno il piano dell’offerta formativa e un tour della scuola in versione virtuale “Mini-Sito del Virtual Open Day 2020″ al seguente indirizzo: https://sites.google.com/icdonmilanimassa.edu.it/virtualopenday2020. Per rispondere alle domande dei genitori sarà attivata una chat in diretta streaming sul Canale YouTube della Scuola Secondaria secondo il seguente calendario: sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Gli insegnanti e il personale comunicano inoltre che la scuola può essere contattata per concordare ulteriori momenti informativi al seguente numero telefonico 0585/242690.

Scuole primarie

Per la scuola primaria Rinchiostra è prevista l’accoglienza genitori: martedì 12 gennaio 2021 ore 16.15-18.15; martedì 19 gennaio 2021 ore 16.15-18.15. Per la scuola primaria Ronchi a tempo pieno gli orari saranno i seguenti: martedì 12 gennaio 2021 ore 16.30-18.30 e martedì 19 gennaio 2021 ore 16.30-18.30. Per la scuola primaria Bresciani l’accoglienza è in programma martedì 12 gennaio 2021 ore 16.15-18.15 e martedì 19 gennaio 2021 ore 16.15-18.15. Per la primaria Bagaglione, infine, gli appuntamenti sono per martedì 12 gennaio 2021 ore 16.15-18.15 e martedì 19 gennaio 2021 ore 16.15-18.15.

Le maestre saranno a disposizione su appuntamento.