L’arte non conosce lockdown, a Massa apre la “bottega del cuoio tra sogno e realtà”

MASSA – L’arte non conosce confini, celle o barriere: a Massa, in via Stradella, apre la “bottega del cuoio tra sogno e realtà” di Jacopo Guasti (Gentleman Crafts) che con le sue mani ogni giorno realizza accessori in vera pelle come borse, zaini, portafogli, cinture di altissima qualità, finitura e originalità. Nel suo atelier tra i colori e i profumi della pelle, il visitatore può rivivere una tradizione antica, osservando la trasformazione della materia prima in un prodotto moderno ed estremamente personale, nel rispetto dell’ ambiente e della natura, dove i tessuti per gli interni o le decorazioni sono prevalentemente fibre naturali. Una concia priva di sostanze chimiche dannose per l’ ambiente e l’ uomo.

Giovane ma lungimirante, Guasti vanta già estimatori e collaborazioni importanti, tra cui quelle con New Old Camera (Milano), The Vaping Gentlemen Club ed il V-Bar. “Con le mani tocco, plasmo e amo la pelle per esaudire il desiderio di possedere un oggetto di alto valore artigianale: un manufatto in cuoio pregiato e personalizzato”, sono le parole del giovane.

