Un grande albero di Natale nell’atrio dell’ospedale Apuane riempito di immagini del personale

MASSA-CARRARA – «Quest’anno all’ospedale Apuane l’albero di natale ha voluto rappresentare un simbolo di speranza per tutti gli operatori sanitari che operano nella struttura di viale Mattei. Per questo, questo grande albero è stato posizionato nell’atrio del nuovo ospedale». A scriverlo in una nota e a condividere con tutti noi la notizia di questo imponente albero è stata direttamente l’Usl Toscana Nord Ovest.

«Alla sua base l’insegna che evidenzia l’iniziativa voluta dalla Regione Toscana per convogliare i ringraziamenti dei cittadini a tutti gli operatori che hanno lavorato con disponibilità e dedizione in questo anno così difficile, che tutti speriamo di lasciarci velocemente alle spalle – raccontano – Questo albero speciale, dove possono essere appesi i ringraziamenti al personale, ha preso vita grazie in particolare alle ostetriche dell’ospedale Apuane ed ha visto il contributo di tanti operatori sanitari che hanno attaccato personalmente anche le foto dei giorni della pandemia, articoli di giornali e tanti messaggi».