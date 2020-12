MASSA-CARRARA – Un anno quello che si sta per chiudere che ci ricorderemo per sempre. Un anno particolare. Talmente particolare che quest’anno il tradizionale sondaggio sul fatto dell’anno, abbiamo deciso di non proporlo. Per una ragione molto semplice: il fatto dell’anno è il coronavirus che ha duramente colpito (e sta continuando a colpire) anche la provincia di Massa-Carrara.

Aveva poco senso lanciare un sondaggio che tra le notizie più importanti dell’anno non comprendesse questa pandemia che ha sconvolto il mondo. Quindi ci siamo interrogati quale poteva essere il sondaggio di fine anno. E la risposta che ci siamo dati, posto che il fatto dell’anno sia inequivocabilmente il coronavirus, è: qual è la parola dell’anno 2020? Qual è la parola che ti ha colpito di più in questo 2020?

Si tratta di una lista di parole tutte collegate al covid: pandemia, lockdown, Dpcm, vaccino, smart working, tampone. Puoi votare nel sondaggio qui sotto e, se vuoi motivare la tua risposta e dire la tua, puoi scriverci a redazione@voceapuana.com o commentare il post sulla nostra pagina Facebook.