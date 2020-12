MASSA-CARRARA – E’ partita ieri, mercoledì 30 dicembre, la vaccinazione contro il Covid-19 agli ospiti delle Rsa toscane. Tra le prime strutture ad essere coinvolte c’è la “Riviera blu” di Massa, dove sono stati vaccinati con successo tutti e 16 gli ospiti. Presenti, per l’occasione, responsabile della zona apuana di Usl Toscana nord ovest Monica Guglielmi, il responsabile sanitario di zona Luigi Filippini, la direttrice infermieristica Uliana Valleroni e la responsabile infermieristica Mariella Polselli.

Una campagna accolta con grande entusiasmo e anche un po’ di emozione dagli ospiti della Rsa, che hanno applaudito al completamento di ogni operazione e, una volta vaccinati tutti, hanno persino cantato. “Siamo stati accolti con grande calore – ha raccontato la dottoressa Monica Guglielmi, responsabile della zona apuana dell’Asl nord ovest – dai titolari, dal personale e anche dagli ospiti. Si respirava un’atmosfera famigliare e di grande armonia ed è stata senza dubbio un’esperienza molto positiva. Spero che anche nelle altre Rsa vi sia lo stesso tasso di partecipazione. Se così fosse, la soddisfazione sarebbe ancora più grande”.

Venerdì 1° gennaio ripartiranno le vaccinazioni ripartiranno negli ospedali di Usl Toscana nord ovest: ospedale Apuane (nei primi tre giorni dell’anno previste 252 vaccinazioni); ospedale di Lucca (in tre giorni 264 vaccinazioni); ospedale di Pontedera (dal 1° al 3 gennaio 126 vaccinazioni); all’ospedale di Livorno (in 3 giorni 300 vaccinazioni); ospedale di Cecina (nei primi tre giorni 66 vaccinazioni previste); ospedale di Piombino (anche qui in tre giorni 66 vaccinazioni); ospedale Versilia (dal 1° al 3 gennaio 204 vaccinazioni).

Dal 4 gennaio la campagna vaccinale proseguirà in questi 7 ospedali ed inizierà anche negli ospedali di Fivizzano, Pontremoli, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Volterra e Portoferraio.

Entro il 13 gennaio saranno quindi vaccinati nelle 13 strutture ospedaliere 9.960 operatori, partendo da quelli che lavorano nei reparti Covid.