Vaccino anti-covid, nuove dosi in arrivo oggi. Imminenti le somministrazioni nelle Rsa

MASSA-CARRARA – È previsto per oggi, mercoledì 30 dicembre, l’arrivo in Toscana delle attese nuove dosi di vaccino anti covid-19. Non appena rese disponibili, la Regione fa sapere che si attiverà la macchina organizzativa per avviare, entro le successive 24 ore, la prima fase di vaccinazioni.

Come già comunicato, la somministrazione del vaccino riguarderà in prima battuta gli ospiti delle Rsa e il personale dei reparti covid degli ospedali. Successivamente la vaccinazione procederà coinvolgendo tutti gli operatori sanitari.

Per quanto riguarda il territorio dell’Asl Toscana Nord ovest, di cui fa parte la provincia di Massa-Carrara, è previsto l’arrivo di 4.875 dosi vaccinali, quindi già da domani, 31 dicembre, partiranno le somministrazioni agli ospiti delle Rsa. Dal 1° gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari dei reparti covid e, a partire dal 4 gennaio, verranno progressivamente aperti i punti vaccinali in tutti e 13 gli ospedali presenti nelle diverse zone della Asl. Per la provincia apuana sono tre i nosocomi coinvolti: il Noa di Massa, Pontremoli e Fivizzano.

Come da indicazioni regionali si comincerà quindi nei reparti più a rischio e a più alta intensità di cure, per proseguire poi negli altri. Una volta terminati i sanitari e le Rsa, sarà la volta di tutte le altre categorie inserite in questa prima tranche: associazioni di volontariato, sanità privata, studi dentistici, 118, medici e pediatri di famiglia, continuità assistenziale. A oggi le adesioni totali sono circa 13mila.