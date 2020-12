Tre milioni di debito sul contributo di estrazione, attività sospesa per quattro cave

CARRARA – Stop all’attività di quattro cave che, avendo accumulato un debito di oltre tre milioni sul contributo di estrazione, si vedono ora sospendere la propria autorizzazione. E’ la prima volta che il Comune di Carrara adotta un provvedimento simile. Del resto il regolamento comunale per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, che riprende la legge regionale 35/2015, parla chiaro: le sospensioni rimarranno in atto finché le imprese non salderanno il proprio debito o, quanto meno, non concorderanno una rateizzazione. Nel dettaglio, 281mila euro è il debito accumulato nel 2016, 462mila nel 2017, 743mila nel 2018, 346mila nello scorso anno e 277mila nell’anno corrente. A queste cifre si aggiungono gli interessi e i circa 685mila euro di sanzioni.

“È la prima volta che le autorizzazioni vengono sospese per il mancato pagamento del contributo di estrazione – ha commentato il vicesindaco Matteo Martinelli – Si tratta di un provvedimento importante, perché conferma che nel settore è stata avviata una nuova gestione improntata all’equità e alla civiltà. Esattamente come i cittadini, anche alle cave, da oggi, chi non paga ne subisce le conseguenze. Pagare il contributo di estrazione è doveroso nei confronti della collettività perché è un onere che ricade su chi sfrutta un bene unico e non riproducibile. Ed è giusto nei confronti tante imprese del settore che versano regolarmente quanto dovuto”.

RICCIARDI (M5S): “UN ATTO SENZA PRECEDENTI: PRINCIPI, SERIETA’ E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA”

Anche Riccardo Ricciardi, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha commentato la decisione della giunta del sindaco Francesco De Pasquale: “Tasse non pagate? E allora sospendiamo le autorizzazioni ad estrarre. Questo avviene a Carrara, dove amministra una giunta Cinque Stelle. È la prima volta che accade nella storia del Comune: princìpi, serietà e capacità amministrativa. Un atto senza precedenti che conferma lo spirito di serietà che contraddistingue questa giunta. Il mio plauso al sindaco Francesco De Pasquale, al vicesindaco Matteo Martinelli, e a tutto il gruppo consiliare”.