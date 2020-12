Qualità della vita, Tonlazzerini (Fi) attacca: «Il Pd ha distrutto il nostro territorio»

MASSA CARRARA – «Osservando l’agire e ascoltando le esternazioni degli esponenti locali del PD, mi tornano in mente delle parole pronunciate da una suora, a me cara, durante un incontro di preghiera. “Anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: «Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Il problema è che troppo spesso la presunzione, l’avidità e la voglia di potere ci portano a dimenticare di essere servi inutili e ci portano a non fare nemmeno ciò che eravamo obbligati a fare; così la nostra fede si ferma nello scaldare le panche la domenica mattina”.» Inizia con questa citazione l’attacco che il responsabile cultura della sezione di Massa-Carrara di Forza Italia Luca Tonlazzerini ha rivolto all’amministrazione regionale e provinciale del Pd in merito alle recenti classifiche sulla qualità della vita nelle province italiane pubblicate dal Sole 24 Ore, che vedono Massa-Carrara tra le ultime posizioni in tutte le categorie.

«Gli esponenti del PD locali hanno così da una parte iniziato a tramandarsi il trono da padre in figlio in modo da restare ben ancorati ai proprie passioni, – continua Tonlazzerini – dall’altra hanno reinterpretato la politica in chiave moderna: finti comizi, comparse, tagli di nastri, belle parole; hanno pensato solamente a costruirsi una forma e mantenere una simbolica apparenza trafugando però la sostanza.».

«Il governo di sinistra nell’arco di 30 anni ha distrutto il nostro territorio, – attacca Tonlazzerini – come risulta da una recente indagine del Sole 24 ore sulla qualità della vita: il PD è riuscito a far precipitare la Provincia di Massa e Carrara tra le ultime a livello nazionale. Su 107 Province analizzate occupiamo la posizione n. 101 per quanto riguarda la Cultura, la n. 103 per quanto concerne la Ricchezza ed i Consumi e deteniamo, con orgoglio del PD, l’ultima posizione a livello nazionale per quanto riguarda il Lavoro ed i Servizi. Nemmeno una guerra poteva procurare effetti così catastrofici. Nonostante tutto continuano, per aiutarci meglio, come diceva il lupo a Cappuccetto Rosso, a rivendicare poltrone sempre più prestigiose.»

«La politica è come uno strumento che, – conclude Tonlazzerini – per essere utile, deve essere sempre a portata di mano, quando accade l’inverso, quando ci accorgiamo che la politica ci usa come strumenti per costruirsi il proprio seggiolone è meglio prenderne le distanze.»