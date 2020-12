«In Toscana nuovi posti letto grazie a strutture inutilizzate. Il modello Lunigiana non era quello giusto»

TRESANA – “Da oggi la Toscana ha 150 nuovi posti letto Covid in più, a Campo Marte (Lucca): bene. Questi 150 letti si aggiungono ai 190 del nuovo ospedale realizzato a Prato.: benissimo. Posti letto ottenuti valorizzando strutture inutilizzate, che resteranno in funzione anche finita l’emergenza. Ben fatto. È il modello giusto: non lo era invece quello realizzato in Lunigiana, creando reparti Covid in ospedali già problematici. Senza percorsi separati, con persone entrate in ospedale con due tamponi negativi e positivizzate all’interno delle strutture”. Sono parole che lasciano trapelare amarezza quelle del sindaco di Tresana Matteo Mastrini, contrario fin da subito, come tanti, all’apertura del reparto covid all’Ospedale di Pontremoli in uno dei periodi più critici di questa seconda ondata.

Il primo cittadino chiede quindi attenzione per la Lunigiana: “Esistiamo anche noi: speriamo che qualcuno se ne ricordi, non solo nei momenti di disperazione. Non solo per giustificare scelte estreme, ma per farci vivere e curarci dignitosamente. Non vogliamo una Toscana a due velocità, non vogliamo essere l’altra velocità. Non siamo cittadini di serie B”.