Il sindaco di Tresana: «Niente botti a Capodanno, emetterò ordinanza». E lancia l’iniziativa contro il randagismo

TRESANA – Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini emetterà un’ordinanza per vietare i botti di Capodanno. Sia perché, viste le restrizioni, mi sembra difficile scendere in piazza, sia perché ledono i piccoli animali – spiega il primo cittadino che poi, a proposito degli animali, annuncia il lancio di un’iniziativa legata all’emergenza randagismo: “Sosteniamo l’Asssociazione SOS mici randagi di Aulla e il Canile di Groppoli di Mulazzo. Chi volesse destinare le risorse dei botti agli animali abbandonati potrà farlo in queste modalità: Associazione SOS mici randagi ( IBAN IT 48 G 0623 069971 0000 4424090), ANTA ODV Massa Carrara per il Canile di Groppoli di Mulazzo (IBAN IT 73 O 06175136 000000 80982280).