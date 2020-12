Rissa a Marina di Carrara, il coordinamento politiche giovanili di Fdi: «Il sindaco impieghi la task force anti degrado»

CARRARA – Il coordinamento comunale delle politiche giovanili di Fratelli d’Italia di Carrara tramite il suo delegato, Leonardo Tessa, interviene sui fatti dello scorso mercoledì, 23 dicembre, a Marina di Carrara (QUI), dopo aver ricevuto segnalazioni di commercianti e cittadini esasperati. “Chiediamo al primo cittadino di impegnarsi affinché questi fenomeni non si verifichino più. I commercianti della zona, già colpiti pesantemente dal Covid-19, faticano ad incassare (complici anche le restrizioni ed i pochi chiarimenti del Governo); se poi ci aggiungiamo anche delle risse, sarà inevitabile la morìa delle attività commerciali”.

“Pertanto – concludono dal coordinamento – chiediamo al sindaco di impiegare la task force anti degrado della Polizia municipale, il cui operato evidentemente ad oggi risultato inutile in attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni, augurandoci che il sindaco non voglia giustificarli anche questa volta come fece lo scorso agosto. Inoltre chiediamo un ulteriore potenziamento della videosorveglianza”.