Mensa Caritas, il pranzo di Natale stravolto dalla pandemia e la grande solidarietà dei commercianti

MARINA DI CARRARA – Anche alla mensa Caritas di via Bassagrande, a Marina di Carrara, non è stato un Natale come quello degli altri anni. Da mesi, infatti, la mensa si è spogliata della sua veste classica, che vedeva la gente seduta al proprio tavolo, per lasciare spazio al ritiro del pacco e al consumo del pasto tra le mura di casa. Il parroco della chiesa della Santissima Annunziata don Cesare Benedetti, intervistato dalla Voce Apuana due mesi fa, aveva spiegato la scelta, nel periodo del primo lockdown, di interrompere il consumo all’interno dei locali della mensa per esigenze di sicurezza, introducendo quindi l’asporto.

“E così abbiamo continuato a fare per mesi – torna a raccontarci don Cesare -, preparando pasti per una media di circa 40 persone al giorno. A Natale è cambiato poco, è stato un giorno come un altro. Anzi, complici probabilmente le limitazioni sugli spostamenti, abbiamo avuto meno richiesta rispetto ad alcuni giorni feriali. Un 25 dicembre, quindi, sicuramente diverso da quello degli anni passati, ma uguale a tutti gli altri giorni, qui alla mensa Caritas, da quando è scoppiata la pandemia”.

Non mancano poi i ringraziamenti agli esercenti della zona, che soprattutto nell’ultimo periodo hanno contribuito alla fornitura di generi alimentari alla mensa: “Ci hanno dato una grossa mano e siamo loro molto grati. Il nostro furgoncino passa a ritirare questi beni ogni mattina e devo dire che da parte dei nostri commercianti c’è stata grande generosità”.