Rosso Natal, i ristoratori apuani: «Con l’asporto nessun guadagno: lo facciamo per i nostri clienti»

MASSA-CARRARA – Le strade e le piazze deserte, le saracinesche abbassate, i ristoranti con le luci accese e le porte chiuse. E un silenzio inusuale, considerato il periodo dell’anno, quello delle feste e degli abbracci, dei pranzi e delle cene con le tavole imbandite, delle famiglie che si riuniscono e dello scambio dei regali. Il Natale 2020 passerà alla storia. Un Natale “rosso”, non perché è il colore della tradizione, ma per i divieti e le limitazioni che in un anno sconvolto da una pandemia sono diventati pane quotidiano. Un Natale di rassegnazione, sacrifici e adattamento. Questo lo spirito con cui gli italiani quest’anno hanno affrontato le festività natalizie.

Alcuni hanno scelto di organizzare cenoni e pranzi più ristretti, altri lo hanno passato in coppia o con pochi intimi, cucinando con le proprie mani o ordinando dai ristoranti che, non potendo aprire al pubblico, si sono convertiti all’asporto e all’home delivery. Come La Maison di via Rinchiosa, a Marina di Carrara. “Abbiamo fatto asporto e consegne a domicilio il 26 e il 27 – spiega il titolare Diego Crocetti –, soprattutto per quelle persone che, prima di conoscere le disposizioni del Governo per il Natale, avevano prenotato da noi. Nonostante questo, rimango contrario all’asporto, perché non credo sia paragonabile al pranzo o alla cena al tavolo. In più, la perdita economica che si ha in questi casi è inimmaginabile. Con un menù di Capodanno, ad esempio, un ristorante piccolo incassa minimo 2mila euro in una sera. E si sa, gli incassi durante le festività, soprattutto in una località che lavora poco d’inverno come la nostra, servono soprattutto a tappare i buchi”. Poi il giovane ristoratore prosegue nel suo sfogo: “La nostra categoria è massacrata da un anno. C’è un accanimento verso la ristorazione, quando siamo i primi a stare attenti a far rispettare le regole. Spesso ci facciamo sentire ma non veniamo capiti: il nostro è un grido di disperazione”.

E a proposito del capitolo ristori, anche qui regna ancora il caos. “Sono ancora in attesa dei 2mila euro – confessa Crocetti – che comunque sarebbero assolutamente insufficienti. E non è vero che siamo tutti sulla stessa barca. La stiamo pagando tutti, chi più chi meno. Ma io, che ho aperto solo un anno e mezzo fa la mia attività, non sono nella stessa situazione di un ristoratore che ha un fondo di proprietà e che grazie ai risparmi ha potuto fare investimenti negli anni. Faccio parte dei tanti ragazzi che negli ultimi due anni hanno deciso di aprire attività nella nostra zona, una vera sfida, e che adesso si ritrovano demoralizzati e alle prese con debiti e scadenze. La gente dovrebbe mettersi nei nostri panni prima di attaccarci perché diciamo la nostra”.

Tra i ristoranti che si sono avventurati nell’asporto c’è poi Il Cucchiaio D’Oro, a Marina di Massa. “Certo, non è semplice gestire le consegne a domicilio – ammette il titolare Roberto Pedrinzani -, lo si fa per muovere qualcosa, ma è davvero difficile. I nostri clienti ce lo hanno chiesto e abbiamo voluto offrire loro un servizio, ma in realtà non è che si guadagni molto. In ogni caso, a Natale è andata abbastanza bene, gli altri giorni non molto”.

Situazione pressoché uguale al ristorante-pizzeria Blackout di Bonascola (Carrara) di Alessandro Cantoni: “Abbiamo lavorato soprattutto per il pranzo di Natale e devo dire che in diversi si stanno prenotando per la cena del 31. Insomma, ci diamo da fare, ma per i ristoranti non è facile lavorare con l’asporto. Alcuni miei colleghi purtroppo hanno fatto solo qualche consegna. Tanti di loro all’inizio erano contrari, poi alla fine quasi tutti nella nostra zona si sono adattati, probabilmente anche per tenersi impegnati e per riuscire a coprire qualche spesa. Credo che in questi casi lavorare serva soprattutto a tirarci su il morale”.