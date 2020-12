«L’episodio di via Rinchiosa è assolutamente da condannare. Genitori, sorvegliate e controllate»

CARRARA – Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha anticipato di un giorno il videomessaggio con cui ogni settimana si rivolge ai cittadini per l’aggiornamento sui dati covid in città. Niente numeri questa volta, ma una raccomandazione ad affrontare le festività natalizie con prudenza e nel rispetto delle regole. Di seguito riportiamo le parole del primo cittadino.

Care concittadine e cari concittadini,

Anticipiamo il nostro consueto appuntamento settimanale visto che domani sarà Natale. Colgo quindi l’occasione per fare a tutti voi gli auguri, per queste feste così particolari.

Oggi non vi darò i dati sul trend della pandemia: come sapete ormai da qualche settimana i contagi sono in diminuzione ma la discesa della curva purtroppo non è ancora sufficiente a lasciarci tranquilli. Nei prossimi giorni partirà anche nel nostro territorio la campagna vaccinale, ma ci vorranno mesi prima che questa abbia effetti tangibili. Quindi dobbiamo continuare a rispettare le regole, anche e soprattutto quelle disposte per le festività in corso.

Quello che è successo nei giorni scorsi in via Rinchiosa, e che ha avuto per protagonisti negativi alcuni giovani, è assolutamente da condannare: mi rivolgo ai loro genitori, affinché sorveglino e controllino con maggiore attenzione i comportamenti di questi ragazzi che mettono a rischio non solo sé stessi ma anche gli altri.

Proprio settimana scorsa, ho inviato un messaggio speciale agli studenti della nostra città. In collaborazione con la Protezione civile e alcuni referenti delle associazioni di volontariato abbiamo realizzato un video per sensibilizzare i più giovani sui rischi legati alla pandemia. Spero che ascoltando le parole di chi ha vissuto in prima linea le criticità legate all’emergenza sanitaria anche chi finora non ha compreso la gravità della situazione possa prenderne piena consapevolezza e comportarsi di conseguenza.

Colgo l’occasione per segnalarvi che da oggi, tutte le informazioni di servizio e istituzionali del Comune, verranno pubblicate oltre che sul nostro sito anche sulla pagina Facebook Comune di Carrara. Qui ad esempio troverete i dettagli dell’allerta meteo attualmente in corso o le prescrizioni per i prossimi giorni. Per affrontare in sicurezza e serenità queste vacanze, questo fine anno, questo natale veramente particolare.