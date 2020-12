CARRARA – Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha voluto realizzare un videomessaggio per gli studenti carraresi per sensibilizzarli sull’importanza, anche e soprattutto durante le festività, di rispettare le regole contro la diffusione del Covid-19. Un video in cui, oltre alla voce del sindaco, sono racchiuse le testimonianze dei volontari che in questi mesi sono stati in prima linea, al fianco dell’amministrazione, per superare i momenti più difficili dell’emergenza. Il primo cittadino esordisce con queste parole: «Care studentesse, cari studenti. Questo video nasce dall’esigenza di parlarvi in maniera diretta e spontanea, senza quelle formalità che in un momento come questo rischierebbero di allontanarci ulteriormente. Inizialmente avrei dovuto dirvi queste poche parole a scuola, nell’aula magna, alla presenza dei vostri insegnanti e soprattutto in maniera da potervi guardare negli occhi e avere così la possibilità di trasmettervi veramente la mia preoccupazione. Ma in queste ultime settimane le cose sono cambiate, e di molto».

«Io sono stata una delle prime a fare i turni sull’ambulanza Covid – racconta nel video Giulia Torri volontaria della Pubblica Assistenza in riferimento ai giorni del primo lockdown – Vestirsi con la tuta, usare la mascherina… non vedere niente perché ti si appannano gli occhiali. Quella fase è stata veramente impegnativa. Ancora non si conosceva questo virus e quindi eravamo veramente in ansia».

Foto 3 di 3





Riccardo Valdettari, vigile del fuoco in pensione, oggi volontario della Vab, ricorda invece la prima fase della distribuzione delle mascherine: «Nelle case, specialmente nei paesi, ho visto delle realtà che non conoscevo, che non immaginavo. Ad esempio c’erano delle famiglie, delle abitazioni in cui abitavano tante persone, troppe. C’era da consegnare cinque mascherine… ma io non me la sentivo e ne ho consegnate di più».

La campagna di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole anti Covid si sarebbe dovuta tenere in presenza nelle scuole nel mese di ottobre ma, spiega il sindaco nel video, a causa dell’aggravarsi dell’epidemia non è stato possibile concretizzare gli incontri. Da qui l’idea di realizzare un contenuto di ampio respiro, capace di creare un ponte tra il mondo della scuola e quello delle istituzioni, grazie alle testimonianze che provengono da tre associazioni di volontariato del territorio: Pubblica Assistenza (Giulia Torri), Protezione Civile AlfaVictor (Vincenzo Cavarra) e Vab (Riccardo Valdettari).

Il videomessaggio è anche un’ulteriore occasione per far arrivare il ringraziamento dell’amministrazione al settore Protezione Civile e a tutte le associazioni impegnate nel contrasto dell’emergenza Covid: Vab Carrara, Consolato del mare, Pubblica assistenza Carrara, Prociv Carrara, Orca loca, Ana sezione Carrara, Soccorso Alpino stazione Carrara e Lunigiana, Alfa Victor Carrara e Cai Carrara, che ha collaborato pur non facendo parte della struttura di Protezione Civile comunale.

«Spero che le parole dei volontari e delle volontarie possano esservi da stimolo per affrontare queste feste all’insegna della tranquillità e del rispetto delle regole – conclude il sindaco rivolgendosi direttamente agli studenti – È importante che anche voi giovani capiate il momento che stiamo vivendo, e che i sacrifici che siamo tutti chiamati a fare servono a proteggere la nostra salute e quella degli altri».