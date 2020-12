MONTIGNOSO – Il lavoro dei volontari e delle volontarie della “Colletta Alimentare Montignoso”, che da marzo scorso stanno raccogliendo alimenti destinati ai soggetti in situazioni di disagio a causa del Covid-19, continua e continua senza mai fermarsi. In occasione del Natale sono state donate scatole di Natale e organizzata una colletta alimentare. «Solo in primavera abbiamo raggiunto le mille spese – racconta Cinzia Colle promotrice del gruppo – adesso stiamo continuando con un’idea che ho preso dalla città di Milano. Bisogna ringraziare le famiglie e i cittadini perchè le scatole di Natale non sono altro che pacchi realizzati da loro».

Cosa contengono? «Olio e cioccolato oppure biscotti, perchè abbiamo pensato che ci dovesse essere qualcosa di prezioso e di gioioso, ma non solo, all’interno dei gadget, dei piccoli doni realizzati dai bambini per i bambini, letterine e disegni». Dei “regali” che i volontari hanno consegnato alle Caritas presenti a Montignoso e che oggi hanno raggiunto il numero di 120 scatole «tutto grazie alla generosità dei nostri concittadini» spiega Colle.

«Grazie di cuore a tutti – ha detto l’assessore Giorgia Podestà – grazie perché questi aiuti si sono rivelati fondamentali, donano speranza. Grazie anche alle scuole d’infanzia di Cinquale e Capanne che hanno raccolto tantissimi generi alimentari da donare. Il prossimo anno vorremmo coinvolgere tutti i nostri ragazzi e ragazze in questo progetto di solidarietà. Un ultimo ringraziamento agli Alpini per il sostegno dato nella raccolta dei generi alimentari».

E domani un altro piccolo dono «distribuiremo delle porzioni di lasagne – conclude Cinzia Colle – ai soggetti che vivono soli e a quelli più anziani. Hanno partecipato insieme a noi l’Associazione Amici dei Bambini Onlus e l’associazione Bimbinsieme Costarica Onlus».