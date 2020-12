CARRARA – Conclusi i lavori di impermeabilizzazione delle volte sottostrada del fabbricato Saffi a Carrara. Lo scorso mercoledì sono state rimosse le transenne che circoscrivevano il cantiere e la viabilità in via Eugenio Chiesa è stata ripristinata.

«Sono molto contento perché erano lavori importanti e necessari – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara, Andrea Raggi – Adesso è possibile completare la sistemazione dei bagni pubblici e riaprirli in vista della stagione turistica».

Foto 2 di 2



I lavori al fabbricato erano iniziati lo scorso luglio ed sono realizzati dalla società Casanova Nerxt per un importo complessivo di € 200.000. L’intervento di impermeabilizzazione ha previsto lo scavo e l’asportazione della fondazione stradale esistente senza intervenire sule volte stesse e un rinforzo della struttura attraverso la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato collaborante con le sottostanti volte. È stato inoltre realizzato un nuovo manto stradale impermeabile dotato di un sistema drenante per l’acqua.