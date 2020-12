Marina di Carrara, gli orari del campo scuola dal 24 dicembre al 6 gennaio

CARRARA – A seguito del nuovo Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il Comune di Carrara comunica che l’apertura del campo scuola di via Bassagrande a Marina sarà garantita, nel rispetto delle norme connesse all’emergenza Covid-19, secondo il seguente calendario: giovedì 24 dicembre (zona rossa), la struttura è aperta solo per atleti di interesse nazionale, chiusura alle ore 17.00.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 dicembre il campo scuola resterà chiuso.

Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre (zona arancione), apertura per tutti, secondo il consueto orario, dalle ore 8.30 alle ore 19.50.

Giovedì 31 dicembre (zona rossa), l’impianto resta aperto solo per gli atleti di interesse nazionale, con chiusura alle ore 17.00.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021 è prevista la chiusura del campo scuola, che sarà aperto a tutti lunedì 4 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 19.50.

Martedì 5 gennaio, dato che sarà un’altra giornata in zona rossa, la struttura sportiva sarà aperta solo per atleti di interesse nazionale, dalle ore 8.30 alle ore 19.50, infine, mercoledì 6 gennaio, resterà chiusa per tutti.