Vaccino anti-covid, l’Asl: il 27 dicembre la campagna inizia anche al Noa

MASSA-CARRARA – Tutti i 13 presidi ospedalieri della Asl Toscana nord ovest – tra questi ci sono anche l’ospedale delle Apuane di Massa e i nosocomi di Pontremoli e Fivizzano – saranno sede di vaccinazione anti-covid per gli operatori sanitari che si sono iscritti in questa prima fase. Infatti, l’unità di crisi sta mettendo a punto tutte le procedure per garantire che il processo di vaccinazione avvenga nella massima sicurezza, anche in considerazione delle complesse modalità di consegna, conservazione e somministrazione del vaccino Pfizer, primo disponibile.

Inoltre, prima dell’avvio della prima parte della campagna vaccinale, «il 27 dicembre – fa sapere l’Asl – si svolgerà, negli ospedali capoluogo di provincia (tra questi c’è anche il Noa, ndr) e nelle aziende ospedaliere, il V-day, giornata europea dimostrativa in cui verranno vaccinati alcuni operatori che fungeranno da testimonial, mentre dal 28 dicembre partirà la distribuzione ordinaria con le prime dosi spedite da Pfizer, al fine di garantire la somministrazione delle 2 dosi previste per ciascun vaccinato».