Scatole di Natale per le famiglie bisognose, a Massa parte la distribuzione

MASSA-CARRARA – Scatole di Natale per le famiglie bisognose: dopo la raccolta, arriva il giorno della distribuzione. Molte famiglie potranno usufruire del dono che molti cittadini hanno fatto per altri cittadini in difficoltà, seguendo il progetto promosso su Massa da Confimpresa Massa Carrara, Diversamente Splendidi onlus, Insieme e altre realtà e associazioni del territorio.

“Le persone hanno risposto bene a questo progetto – spiega Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa e Insieme –. Un grande ringraziamento va alle persone che hanno donato e ai volontari che hanno svolto un grande lavoro: Laura, Tiziana, Stefano, Cristina, Donatella, Gerardo, Nina, Valentina. C’è stata molta solidarietà. Il progetto è nato a Milano ma ha toccato anche le città vicino a noi, come Montignoso con la Casa della solidarietà. C’è bisogno di dare un messaggio di vicinanza a quelle famiglie che purtroppo, a causa della crisi sanitaria ed economica, sono in forte sofferenza – prosegue Tarantino – . Natale è il periodo della rinascita e mai come quest’anno il gesto del dono assume un grande significato. Non possiamo distribuire i pacchi sotto l’albero delle associazioni, come avevamo ipotizzato in fase iniziale, per ragioni legate alla pandemia”.

Generi alimentari, giocattoli e un disegno o un messaggio destinato ad un’altra persona: la città ha contribuito e le scatole di Natale sono pronte per entrare nelle case e portare un sorriso durante queste festività. Verranno ritirate presso la sede di Conf.impresa Massa Carrara a Massa, in Galleria Da Vinci, oppure alla Bottega del fornaio a Marina di Massa. Questo progetto è nato per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19 e proseguirà anche per l’anno 2021 con iniziative di solidarietà e aiuto per cittadini in difficoltà.