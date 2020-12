Ricognizione cave, Persiani chiede in extremis il ritiro dell’atto: «Rilevati errori». Bagarre in Consiglio

MASSA – Doveva essere approvato in consiglio comunale il documento sull’attività di ricognizione degli agri marmiferi, ma a causa di una serie di difformità nell’atto emerse a seguito di approfondimenti svolti dai tecnici comunali, il sindaco Francesco Persiani ha chiesto il ritiro momentaneo della pratica. “Si tratta di piccole sbavature – ha precisato il primo cittadino durante la seduta del Consiglio di ieri, lunedì 21 dicembre – ma dal momento che parliamo di un atto di fondamentale importanza è importante che sia privo di ogni tipo di errore”. A seguito della votazione favorevole del consiglio comunale sul ritiro dell’atto, preceduta comunque da un’accesa discussione, il documento tornerà dunque nelle mani del centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena, dopodiché verrà riproposto in giunta e in commissione per valutare le correzioni.

Tra i primi ad esprimere il proprio disappunto c’è il consigliere di maggioranza Antonio Cofrancesco, palesemente irritato dalla vanificazione, seppur momentanea, del parere favorevole espresso dalla commissione ambiente nei confronti di un documento che fino all’ultimo sembrava non presentare difformità. All’interno dei quella stessa commissione c’era anche il consigliere pentastellato Paolo Menchini (M5s), che però si era astenuto nel momento della votazione. “Effettivamente – ha spiegato – mi ero accorto che in quel documento c’era qualcosa da correggere. E credo che in questi casi si debba avere la forza di affermare che un documento non soddisfa i requisiti per una sua votazione o approvazione”.

A fare maggiore chiarezza ci ha pensato poi il presidente della commissione ambiente Roberto Acerbo: “Le difformità rilevate dai nostri tecnici sono in realtà refusi, che non vanno ad inficiare in maniera sostanziale l’atto. C’era la possibilità di portare l’atto in consiglio comunale con le correzioni ma il sindaco ha ritenuto opportuno approfondire e chiedere il ritiro”. Una precisazione, questa, che ha scatenato il consigliere ed ex sindaco del Pd Alessandro Volpi: “E’ illogico ritirare un atto per una serie di refusi. Non si tratta di anomalie, ma di vizi che si potrebbero anche correggere per via amministrativa. Se parlassimo di altri elementi che si ritiene di approfondire per varie ragioni, allora si capirebbe la ratio del ritiro”.

“In realtà non sono si tratta solo di refusi – ha sottolineato poi il consigliere di maggioranza Luca Guadagnucci, in parziale contrasto con quanto dichiarato da Acerbo -, ma di errori quali la mancanza di aggiornamento di alcuni rilievi. Si pensava che si potesse rimediare anche dopo la votazione, ma essendo un atto che proviene da un soggetto esterno è giusto che questi ci rimetta mano e ci consegni qualcosa di completo e attuale”.

Non ci sta la consigliera di minoranza Dina dell’Ertole, che non comprende come un atto passato prima in giunta e poi votato regolarmente in commissione venga ritirato in extremis per necessità di aggiustamenti. “La questione è semplice – ha replicato senza tanti giri di parole Persiani -: i tecnici dell’università hanno chiarito di aver scritto cose inesatte e, data l’importanza dell’atto, crediamo che anche solo una virgola sbagliata avrebbe potuto inficiarne il contenuto. Per questo abbiamo optato per il ritiro momentaneo”.