«Ospedale Pontremoli covid-free: ottima notizia, ma ora occorre investire nella struttura»

PONTREMOLI – “L’ospedale di Pontremoli torna Covid free! E’ un’ottima notizia. Ora occorre lavorare insieme ed investire nella struttura, adeguare le sale operatorie, predisporre un piano efficiente di distribuzione dei vaccini, assumere personale”. Queste le prime parole del deputato di Italia Viva Cosimo Ferri alla notizia della dimissione di tutti i pazienti covid ricoverati nella struttura lunigianese. “Sono strutture in cui credere e che possono avere una grande potenzialità – ha sottolineato poi – Sinergia, rispetto dei territori, confronto ed ascolto sono la strada da seguire. Ci impegneremo nel difendere sempre i presidi ospedalieri dei territori che possono avere un ruolo di supporto alle strutture di secondo livello e garantire servizio importante per i cittadini. Grazie a tutto il personale che è in prima linea e che anche nell’emergenza Covid ha affrontato le varie criticità con grande umanità e professionalità”.

“Continueremo a segnalare i problemi – conclude Ferri – sempre con lo spirito costruttivo non per sterile polemica ma per contribuire, nel pieno rispetto dei ruoli, a prendere decisioni giuste sempre nell’interesse dei cittadini e di un servizio sanitario efficiente. E ora per il futuro programmiamo e sviluppiamo le potenzialità di tutte le strutture ospedaliere: presidi Pontremoli, Fivizzano, Monoblocco di Carrara, vecchio ospedale di Massa, Noa e l’Opa”.