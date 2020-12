Nausicaa, ricicleria chiusa nei giorni prefestivi

CARRARA – Nausicaa Spa comunica che nei giorni prefestivi, giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre, la Ricicleria di via Berneri ad Avenza sarà chiusa nel pomeriggio e osserverà il seguente orario di apertura mattutina: 07.30-12.30. La multiservizi ricorda inoltre che per tutti gli orari e le informazioni utili sulla raccolta differenziata e su cosa è possibile conferire in Ricicleria è a disposizione l’app per smartphone “Junker” o il sito www.nausicaacarrara.it.