Massa, non si ferma l’atmosfera natalizia: Galeotti e Bertelloni in sottofondo per le vie del centro

MASSA – Chiara Galeotti e Lorenzo Bertelloni ci accompagneranno in un viaggio che ripercorre le melodie natalizie della tradizione, sottofondo immancabile in un periodo dell’anno così magico.

Chiara Bertelloni, giovane ma già esperta cantante apuana, è stata protagonista del tour Frozen per Disney nel 2017 e di Trono di Spade nel 2019. Chiara ha di recente rappresentato il nostro paese all’evento Rise Dubai di presentazione dell’Expo 2020 . Chiara è accompagnata da Lorenzo Bertelloni al piano (già a fianco di artisti italiani e internazionali come Andrea Bocelli, Lionel Richie, John Legend, Francesco Gabbani e molti altri).

Il concerto “Canto di Natale 2020”, realizzato a cura di Gamp, in collaborazione con Fondazione Spettacolo Toscana Onlus e il Comune di Massa, sarà disponibile su Antenna 3 mercoledì 23 dicembre alle ore 21, giovedì 24 dicembre alle ore 15, venerdì 25 dicembre alle ore 17, sabato 26 dicembre alle ore 19; in filodiffusione in centro città mercoledì 23 dicembre alle ore 17, giovedì 24 dicembre alle ore 11, mercoledì 30 dicembre alle ore 11 e giovedì 31 dicembre alle ore 17. Inoltre sarà possibile ascoltare il concerto anche sul canale youtube del Comune di Massa.