Cave, Lega: «Ora anche il Pd massese contrario alla legge regionale voluta da lui stesso»

MASSA – “Nell’ultimo consiglio comunale i grillini e il Pd massesi hanno ammesso che la legge regionale sulle cave vada modificata. Una posizione che ci aspettavamo dal M5S, ma non dal Partito Democratico locale il quale, così facendo, va contro alla dirigenza regionale che quella legge l’ha fortemente voluta”. Interviene così la Lega di Massa all’indomani del consiglio comunale tenutosi ieri pomeriggio in modalità a distanza, durante il quale è stata bocciata la risoluzione del Movimento 5 Stelle che proponeva la rimozione del limite massimo del 15% sul contributo di estrazione. “Noi sosteniamo da sempre che la l.r 35/2015, che norma il settore estrattivo, sia lacunosa e completamente da riscrivere: pecca sotto molti punti di vista, non va a differenziarsi nelle peculiarità dei vari territori, è un insieme di norme troppo stringenti per i comuni ai quali è stato lasciato minimo margine di intervento. Riteniamo dunque che non siano pochi gli aspetti da modificare di questa legge”.

“La risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle – continua la Lega – impegnava la giunta massese solamente a rimuovere il limite massimo del 15% sul contributo di estrazione: ma non è certo il Sindaco di Massa a poter intervenire nel merito, perché la legge è di competenza della Giunta Regionale ed è lì che bisogna portare avanti la battaglia per cambiarla, attraverso il lavoro dei gruppi politici in consiglio regionale. Inoltre il limite del contributo di estrazione non è la sola modifica da fare alla legge, motivo per cui l’atto presentato dai 5 stelle è stato respinto dal consiglio comunale. Il M5S come al solito vuole predicare bene a Massa, mentre razzola male a Carrara dove governa: come mai la voce non la alza da lì, con il Sindaco De Pasquale che invece resta muto? Perché non chiede di intervenire sul tema ai suoi consiglieri regionali? E’ forse più facile presentare due righe striminzite al consiglio comunale massese tanto per farsi belli e potersi rivendere un po’ di propaganda col proprio elettorato?”

“Come Lega – concludono – siamo attivi sull’argomento sia a livello locale che regionale, sebbene non possiamo vantare un consigliere regionale massese: lavoriamo di concerto con il gruppo consiliare Lega in regione Toscana per porre le nostre ragioni in merito alle modifiche di legge 35/2015. Se, come appreso oggi, anche il Partito Democratico massese è contrario alla legge fatta da lui stesso a Firenze, che svegli dal torpore il proprio consigliere regionale Bugliani e ammetta pubblicamente che l’atto va cambiato, dandoci merito di aver sempre avuto ragione”.