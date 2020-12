A Palazzo Ducale ecco l’albero della solidarietà dedicato a operatori e volontari

MASSA-CARRARA – Potremmo chiamarlo l’albero della solidarietà quello issato nel cortile di Palazzo Ducale di Massa, sede della Provincia di Massa-Carrara: ci sono le lucine, ma non ci sono gli addobbi tradizionali. Al loro posto le foto dei volontari della Misericordia San Francesco di Massa, che hanno adornato l’albero quest’anno, per ricordarci l’importante e insostituibile supporto di tutti i volontari in un anno così difficile.

«Quest’anno è un Natale diverso da vivere nel segno della solidarietà – ha dichiarato il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti – Un Natale caratterizzato da sacrifici e restrizioni che per molti significa stare lontani dai propri cari, ma non è un Natale meno autentico». Il tradizionale albero di Palazzo Ducale, proveniente dalla Lunigiana, quest’anno è dedicato a chi si è reso protagonista, in un anno segnato tragicamente dalla pandemia: gli operatori e i volontari delle Pubbliche Assistenze. «A loro va il nostro più sentito ‘grazie’ per l’immenso lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria – conclude il presidente – Ringraziamo il presidente della Misericordia San Francesco di Massa, Bruno Ciuffi, e i suoi giovani per essersi messi a disposizione e aver addobbato l’albero con le loro fotografie. Li ringraziamo per il quotidiano contributo al servizio della cittadinanza, così come ringraziamo tutti gli operatori e i volontari delle Pubbliche Assistenze presenti sul territorio apuano».