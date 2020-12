Ripubblicizzazione servizio idrico, i comitati: «Servono atti concreti dei sindaci»

MASSA-CARRARA – Da tempo il “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico”- Cca dbr chiede ai sindaci soci della società Gaia Spa, il gestore idrico integrato dell’alta Toscana, di riportare il servizio ad essere azienda di diritto pubblico (attualmente è una Spa). Nel corso del 2020, i sindaci, invece, attraverso la ‘partecipata’ esprimevano la volontà di voler trasformare l’attuale società in house in ‘Società Benefit’, pubblicando anche un documento che metteva a confronto i diversi modelli di gestione.

«Nonostante le nostre ripetute richieste, il CCA dbr è riuscito ad avere il documento prodotto da Gaia, solo dopo mesi dalla data di pubblicazione – dichiarano i rappresentanti del CCA dbr – superando il disappunto, non ci siamo fermati di fronte alle difficoltà e ci siamo avvalsi della consulenza volontaria dei tecnici del ‘Forum Italiano dei movimenti per l’acqua’ che hanno prodotto, con la collaborazione del CCA dbr, un documento di circa cinquanta pagine, in cui si analizzano gli aspetti trattati nel ‘dossier’ di Gaia Spa https://drive.google.com/file/d/1jqo0KgtJgpWOxrVIVF8m1UUWJQZ8JQ8K/view?usp=sharing»

Alla luce di quanto è emerso dal lavoro del ‘Forum’, viene poi chiesto ai 46 sindaci della provincia di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia di poter avviare un confronto attraverso un convegno nazionale (webinar), tenutosi il 30 settembre scorso.

«Dopo aver assistito in streaming ai lavori del Consiglio comunale di Massa dello scorso 7 dicembre, – si legge in una nota del comunicato – i cittadini chiedono al sindaco e alla giunta di uscire dall’ ambiguità, così come richiesto dal Consigliere comunale Paolo Menchini – e di dichiarare pubblicamente se si vuole dare seguito a quanto deciso nel Consiglio Comunale di Massa del 5/11/2018 ovvero ”…. farsi promotore, all’interno dell’assemblea dei soci di Gaia Spa e dell’autorità idrica toscana, di un percorso per superare Gaia spa verso un’azienda di diritto pubblico che possa integrare forme innovative di coinvolgimento attivo dei cittadini e dei lavoratori dell’azienda all’interno di un ambito territoriale più piccolo di quello attuale e quindi per bacino idrografico”».

«Il Cca dbr chiede, inoltre, – conlude il comitato – al sindaco e alla giunta di Carrara che si dia seguito a quanto già espresso dal Consiglio comunale del 14 novembre 2018 con delibera n. 87 in cui si decise di procedere verso un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico. I cittadini attendono con chiarezza una risposta, se così non sarà significherà che la democrazia non esiste più e che i Consigli comunali potranno diventare una ‘farsa’.»