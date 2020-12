Museo del Marmo, Italia Nostra a De Pasquale: «Perché non applicate l’ordinanza Marchetti?»

CARRARA – Italia Nostra Apuo-Lunense sezione “L. Biso” scrive al sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, riguardo la «precaria situazione dei materiali archeologici reperiti, negli ultimi anni, in varie cave attive di Carrara, dove ancora giacciono». Nonostante varie sollecitazioni, segnala Italia Nostra, non c’è stato ancora un riscontro.

«Le chiediamo di spiegare, non solo a noi ma a tutti i cittadini interessati, il motivo in base al quale gli uffici competenti del Comune di Carrara (Ufficio Cultura ed Ufficio Marmo) si ostinano, per noi incomprensibilmente, a non applicare l’ordinanza Marchetti, tuttora valida, che obbliga il trasferimento dei reperti presso il Museo Civico del Marmo, struttura istituita nel 1982 appositamente per la tutela del materiale archeologico – proseguono nella lettera – Si tratta, come risulta anche da documenti ufficiali, di una novantina di semilavorati marmorei di epoca romana di notevole importanza, che rientrano pertanto nei casi previsti non solo dall’ordinanza Marchetti, ma anche dalle sovraordinate leggi di tutela vigenti a livello nazionale. Abbiamo verificato che dal 2009 è cessata la consegna al Museo dei reperti di interesse archeologico rinvenuti nelle cave. Se è dunque evidente che non sia ascrivibile solo all’amministrazione da Lei presieduta l’inspiegabile mancata osservanza di leggi e regolamenti da parte degli uffici competenti – denunciano – è tuttavia pur vero che la comunità di Carrara si aspettavano discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni, anche sul piano legale, confidando su quanto ampiamente dichiarato dal M5S sia durante la campagna elettorale sia negli anni di opposizione. Restiamo in fiduciosa attesa di una Sua risposta».